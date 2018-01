Su Canale 5 la storia di Emanuela Loi

CAGLIARI, 25 GEN - Arriva sul piccolo schermo la storia di Emanuela Loi. "La scorta di Borsellino-Emanuela Loi" andrà in onda in prima serata domenica 28 gennaio su Canale 5. In cento minuti il film del regista Stefano Mordini ripercorre i momenti significativi della vita della giovane poliziotta di Sestu che perse la vita a 24 anni nell'attentato al giudice Borsellino e ai suoi 'angeli custodi'. L'opera è stata presentata in anteprima nazionale questa mattina a Cagliari, al cinema Odissea: presenti Greta Scarano, sua la parte della protagonista, lo sceneggiatore Graziano Diana, la sorella di Emanuela, Claudia, e l'ad di Taodue Film Pietro Valsecchi. In sala anche diversi rappresentanti delle forze dell'ordine. Nel cast tra gli altri, oltre a Riccardo Scamarcio (nel ruolo di Montinaro), Ivana Lotito (Claudia Loi) e Lorenza Indovina (Berta Loi).