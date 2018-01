Laterza debutta con opera Orientale

ROMA, 25 GEN - Filippo Laterza, giovane talento pugliese (nato a Gioia del Colle in provincia di Bari) di soli 22 anni, ha scelto un titolo esotico per la collezione che segna il suo debutto in Altaroma, Opera Orientale. Quello che ha sfilato questa mattina al Guido Reni District, aprendo la kermesse di manifestazioni di moda nella capitale, in programma tra le ex caserme e il Maxxi, è uno stile che vuole essere un ponte tra Oriente e Occidente, un cammino fra culture e tradizioni, fra diverse visioni dell'arte, un caleidoscopio di costumi e colori, dove si fondono tradizione del ricamo e artificio. In pedana, lunghe gonne di micro-balze di tulle oro abbinate a giacche kimono ricamate con paillettes che disegnano variopinte maschere del teatro dell'Opera di Pechino, i Liampu. Gli stessi disegni animano le sete di tuniche bordate di frange, le cappe che sembrano piumate, e le tute pantaloni dalle maniche ampie. Tagli, volumi e forme dell'alta moda sono contaminate da un recente viaggio in Cina.