Altaroma tra artigianato e creatività

ROMA, 25 GEN - Altaroma ha preso il via con un talk organizzato da Cna Federmoda negli spazi del museo Maxxi, intitolato appunto "La maestria artigiana memoria e futuro della moda". A seguire Showcase, esposizione al Maxxi delle creazioni del primo gruppo dei 40 nuovi marchi selezionati nel nuovo progetto di Altaroma e Ice Agenzia. Tra questi i capi di abbigliamento in lane pregiate abbinate a neoprene o eco pelliccia del duo calabrese Casamadre, la capsule di capi interscambiabili di Gilberto Calzolari, le raffinate borse in specchio e plexiglass di Benedetta Bruzziches, i capi in maglia di Romina Caponi by 16R, i gioielli in pelle e cammei antichi di Anna Porcu, gli stiletti architettonici di Luisa Tratzi e gli stivali da suffragette punk di Trenta7. A seguire al Guido Reni District hanno sfilato le proposte Offlife del marchio di Minimal To, e gli abiti ispirati all'Opera di Pechino del giovanissimo Filippo Laterza. In serata le creazioni omaggio a Silvana Mangano di Camillo Bona.