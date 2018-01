BOLOGNA, 26 GEN - A 60 anni dalla nascita Bologna celebra Keith Haring (1958-1990), uno degli artisti statunitensi più significativi del XX secolo, la cui popolarità è paragonabile a quella di Andy Warhol. Dal 30 gennaio al 25 febbraio saranno in mostra, nelle due sedi della Pinacoteca Nazionale, più di 60 opere dell'artista, provenienti da collezioni pubbliche e private, molte delle quali inedite al grande pubblico. Ad animare la mostra 'Party of life' vi saranno numerosi eventi e collaborazioni: flash mob e performance in omaggio all'artista con studenti e performer, laboratori e visite guidate in italiano e in inglese. La mostra, curata da Diana Di Nuzzo, vuole diffondere la conoscenza di Haring, iconico pittore e astro della street art newyorkese, invitando ad una riflessione ispirata al suo messaggio sociale. Ad arricchire il progetto, collaborazioni con organizzazioni non profit ed enti che si occupano di lotta all'Aids, nel rispetto dell'impegno di Haring contro la malattia che lo portò alla morte.