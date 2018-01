Ecco gli 8 finalisti del Premio Solinas

CAGLIARI, 26 GEN - Annunciati gli otto finalisti che hanno superato la prima fase del Premio Solinas Experimenta Serie. Il concorso, in collaborazione con Rai Fiction, prevede un percorso di alta formazione che intende selezionare e sviluppare progetti innovativi di racconto seriale della durata di 25' e realizzare il pilota di serie con un Budget massimo di euro 120.000. Gli otto progetti che accedono alla seconda fase sono Floaters (titolo originale Italiani Nello Spazio) di Alessandro Spada; Green (tit. or. Green Stories) di Massimiliano D'epiro e Azzurra Lanzillotti; La Gabbia (tit. or. Gasolina) di Michele Grossi, Alberto Failli, Monica Di Fiore e Gloria Mottarelli; Le Altre (ti. or. Le Altre) di Maddalena Colombini, Stefania Scartezzini e Alessandro Bosi; Mi Hanno Sputato Nel Milkshake (tit. or. Siri) di Carolina Cavalli; Millennium Bugs (tit. or. Sk8) di Pier Lorenzo Pisano; Night Out (tit. or. Kiss And Tell) di Laura Grimaldi e Pietro Seghetti; Upanddown (tit. or. Up&Down) di Andrea Simonetti e Gaetano Colella.