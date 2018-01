Felberbaum, in tv per raccontare cinema

ROMA, 26 GEN - ''Torno in tv, ma per raccontare la mia grande passione: il cinema''. In attesa di vederla in sala in ''Tu mi nascondi qualcosa'' di Giuseppe Loconsole (24/4) e poi in ''Nessuno come noi'' dal romanzo di Luca Bianchini, così Sarah Felberbaum debutta alla guida di Cinepop, nuovo programma di Sky Cinema Uno Hd che dal 29/1, ogni giorno alle 21, racconterà il mondo del cinema in sala e in onda su Sky. Un format nuovo (''7-8 minuti''), con una padrona di casa che cambierà ogni mese, la regia di Max Croci e poi ospiti, viaggi sul set, consigli, quiz e molte rubriche. ''Ammetto di aver detto subito di 'si'. E' un modo anche per sdoganare un mondo che troppo spesso viene visto come 'alto' o irraggiungibile", racconta all'ANSA la Felberbaum, che il sabato lascerà il timone al Cinemaniaco Gianni Canova e la domenica a Francesco Castelnuovo. Tra le rubriche, 4 cose per fare i fighi, i tutorial per un costume da supereroe, Le ricette di Sky Cinema con Barbara Tarricone e Il festival in pillole da tutto il mondo.