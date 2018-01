Rai Gulp,arriva la musica di "Top Music"

MILANO, 26 GEN - Tornano protagoniste in tv le classifiche musicali: "Top Music", il nuovo programma del canale per ragazzi Rai Gulp, sarà in onda ogni domenica, dal prossimo 28 gennaio. Volto del programma è Federica Carta, giovane cantante già premiata dai ragazzi con il disco d'oro per l'album che porta il suo nome. In un format breve (15 minuti) vengono snocciolati i brani della top ten della settimana - singoli e album più venduti, sia fisicamente che in digitale -. E' stato pensato anche per essere visto su tablet e smartphone. L'idea nasce dalla collaborazione con FIMI (Federazione Industria Musica Italiana) che insieme a GfK monitora e crea ogni settimana le classifiche ufficiali 'Top of the music'. "E' un programma importante perché serve ai ragazzi per capire il grande lavoro tecnico e di ricerca che c'è dietro alle top ten" ha spiegato Enzo Mazza, ceo FIMI. L'intento, ha detto durante la presentazione a Milano la vicedirettrice di Rai Ragazzi, Mussi Bollini, non è solo di intrattenimento, ma anche educativo.