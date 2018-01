Falkner, un'eroina per Mary Shelley

ROMA, 26 GEN - Fu l'autrice stessa a definirla la sua opera migliore: ora l'ultimo romanzo di Mary Shelley, Falkner, finora mai tradotto in italiano, arriva nelle librerie con il titolo Il segreto di Falkner (Edizioni della Sera, collana I grandi inediti, traduzione e cura di Elena Tregnaghi). Pubblicato nel 1837, l'opera distanzia di 35 anni il libro più famoso della Shelley, Frankenstein, che venne scritto nel 1816 mentre l'autrice si trovava a Ginevra con il marito Percy Bysshe Shelley e alcuni amici, tra cui Lord Byron. Nata nel 1797, la scrittrice visse in Italia con il marito dal 1818 al 1822 (anno in cui l'uomo morì), poi tornò a Londra dove rimase fino alla morte, avvenuta nel 1851. In Falkner Mary Shelley dà vita a una storia a tinte fortemente drammatiche e piena di tormenti e dissidi interiori, in cui la coraggiosa protagonista femminile, prototipo di eroina vittoriana, riveste un ruolo centrale.