Restaurata balaustra trono Palazzo Reale

TORINO, 26 GEN - Torna a splendere, a Torino, la balaustra dorata della sala del trono di Palazzo Reale. Il pezzo ad angolo di circa dieci metri, e dalla lunga storia, è stato restaurato grazie alla sinergia tra Musei Reali e Consiglio regionale del Piemonte, che ha finanziato i lavori nell'ambito dell'intesa triennale per la valorizzazione di Palazzo Reale. Costruita da Francesco Bolgie, intorno al 1789, per racchiudere il letto di Maria Teresa d'Asburgo Lorena-Este, giovane sposa del Duca d'Aosta, la balaustra è ornata con putti, girali d'acanto, fiaccole e colombe. Nel 1837 Pelagio Pelagi, nell'ambito dei rimaneggiamenti voluti da Carlo Alberto, la mise a corona del nuovo trono. Il restauro, coordinato da Franco Gualano, direttore delle collezioni d'arte di Palazzo Reale, sono stati presentati dalla direttrice Enrica Pagella, presente anche il presidente del Consiglio Mauro Laus, da sempre molto attento a progetti per la promozione e valorizzazione dei beni architettonici regionali.