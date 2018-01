Il giardino incantato di Renato Balestra

ROMA, 26 GEN - "C'è stato un periodo, che ora sembra superato, che quando si parlava di alta moda si pensava a qualcosa di troppo raffinato, che la cultura imperante e un certo pret a porter avevano ritenuto fosse vecchio, superato. Ma l'alta moda non invecchia perché è cultura, artigianato, bellezza. Ho visto che a Parigi c'è stato un ritorno alla tradizione di cui sono felice perché era diventato tutto difficile, anche far capire ai giovani che vogliono fare alta moda il suo significato". A parlare della sua nuova collezione di haute couture che sfila a Palazzo Brancaccio nell'ambito di Altaroma, è il decano dell'alta moda italiana, Renato Balestra. "Stavolta il colore che mi ha ispirato è il verde, in tutte le tonalità, dal più tenue allo smeraldo, fino al petrolio. Verde che per me rappresenta freschezza e speranza, anche se per molte è un colore difficile da portare, io però l'ho accostato al bianco e illuminato con i miei ricami in 22 capi".