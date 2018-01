Mamma Mia2 con Streep si torna a ballare

ROMA, 26 GEN - Meryl Streep, 68 anni, è di nuovo in Mamma Mia!, il cui sequel Ci Risiamo, esattamente 10 anni dopo, è atteso in sala il 6 settembre. Il cast è lo stesso originale del musical con le canzoni degli Abba che nel mondo ha incassato oltre 600 milioni di dollari. Con una new entry che diventa protagonista: l'ex Cenerentola Lily James nel ruolo di Donna da giovane. La scena è la stessa: la magica isola greca di Kalokairi e la colonna sonora ancora quella pop dance della band anni '70 gloria nazionale svedese. E' uno dei film più amati e popolari di sempre e questa volta spinge ancora di più sull'effetto nostalgia, complici le immortali hit degli Abba. Lily James in Mamma mia! Ci risiamo interpreta Donna (Meryl Streep) da giovane. Ecco così che si scoprono meglio le vicende di una giovanissima hippie, dinoccolata, bionda in vacanza in Grecia (Donna) con quelli che poi saranno i presunti tre padri di Sophie (Amanda Seyfried) ossia Colin Firth (Harry), Pierce Brosnan (Sam) e Stellan Skarsgard (Bill).