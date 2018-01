A Spezia 'Marinai baciano e se ne vanno'

LA SPEZIA, 26 GEN - Gli uomini del mare celebrati attraverso oltre 250 scatti d'epoca, fotografie anonime e trouvée che solcano cento anni di storia e di storie, tra fine Ottocento e metà Novecento. Presentata e inaugurata al museo CAMeC della Spezia la mostra 'I marinai baciano e se ne vanno', che prende ispirazione dallo scatto iconico del 1946 a Times Square, un bacio tra un marinaio e una giovane donna a fine guerra. Il progetto espositivo, ideato da Alidem, azienda specializzata nella selezione di opere fotografiche in edizione limitata, è una delle primissime mostre in Italia dedicata a questo genere, per la quale non è stata scelta a caso La Spezia "per il suo legame con il mare e la marineria" ha detto l'assessore alla cultura Paolo Asti. I marinai, protagonisti dell'esposizione, sono ritratti in servizio e nelle libere uscite: scatti che raccontano viaggi, amori, porti e guerre.