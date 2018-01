Cardin, rendo omaggio a Roma e mio Paese

ROMA, 26 GEN - Il defilè con cui Pierre Cardin inaugurerà a Roma la tournée italiana di Dorian Gray la bellezza non ha pietà è "Un modo per rendere omaggio alla Capitale del mio Paese d'origine: di cui sono tuttora, e orgogliosamente, cittadino". Lo precisa lo stesso couturier in una nota che annuncia lo spettacolo di apertura della tournée italiana di Dorian Gray - La bellezza non ha pietà, di Daniele Martini, prodotto dallo stesso stilista, che si terrà al Teatro Sistina di Roma giovedì 1 febbraio, alle ore 21. Nella stessa serata avrà luogo una sfilata di moda dei capi più iconici realizzati dal maestro italo-francese durante i suoi 70 anni di carriera. "Sono davvero tuttora molto legato all'Italia - prosegue Cardin nella nota - che del resto porto sempre nel cuore: è il mio paese d'origine, di cui conservo ancor oggi ed orgogliosamente - la cittadinanza".