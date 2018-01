Moi Multiple e gli Animali fantastici

ROMA, 26 GEN - Finalista di Who Is On Next? 2009, Moi Multiple, brand disegnato dalla giovane Anna Francesca Ceccon, torna a sfilare sulle passerelle capitoline con la collezione "Animali Fantastici", una sintesi materica di una visione, colorata e ottimista della vita. La stilista illumina con garbo tessuti eloquenti, mossi e vivaci come i sogni di un'infanzia rivisitata. Un'estetica di gioia individuale e contemporanea, capace di rendere esclusivi anche capi comuni: cappotti e abiti che parlano di un lusso quotidiano, sempre femminile e accessibile, declinato in colori solidi e iridescenti come Tiffany, arancio, rosa, ruggine, bordeaux, ottanio, e immancabili tocchi di cipria e nero. Su tutto s'innestano motivi geometrici d'ispirazione Deco che tracciano una narrazione astratta di jaquard mossi, ma anche graffiti, elementi figurativi e spessori a effetto tridimensionale. Linee slim e avvitate giorno/sera per un sogno a occhi aperti dove riaffiora l'infanzia.