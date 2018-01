Gessica Notaro sfila da Gattinoni

ROMA, 26 GEN - Gessica Notaro, la miss assurta a simbolo della violenza maschile dopo essere stata sfregiata dall'acido dal suo ex fidanzato, sfilerà il 27 gennaio per Gattinoni alle Terme di Diocleziano. Assieme a lei ci saranno anche Gloria Guida (classe 1960), le ex modelle Elisabetta Dessy (classe 1957) e Isabella Albonico (classe 1937) con il loro charme. La collezione di haute couture a base di capi no season, realizzata da Guillermo Mariotto s'intitola Heritage: uno sguardo al passato proiettati nel futuro. Ma il designer che realizza moda per le donne ha deciso anche di far sentire la sua voce anche sul caso Weinstein. Così la maison Gattinoni ha aderito a We Do It Together #wedoittogether, casa di produzione no profit che vuole uniti uomini e donne nel sostenere un'iniziativa che cambi il paradigma culturale rafforzando il ruolo della donna, a Time's Up #timesup "il tempo è scaduto", associazione che denuncia gli abusi taciuti, e a Me Too #metoo, hashtag che invita le donne a rompere il silenzio.