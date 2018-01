La via dell'Ambra di Sabrina Persechino

ROMA, 26 GEN - Con la nuova collezione di Sabrina Persechino, architetto e stilista, ripercorre la "via dell'ambra", un tempo detta anche via Imperiale, luogo di estrazione dell'affascinante pietra che gli antichi greci chiamarono elektron, con il significato di "il brillante, il luminoso", considerandola come la "sostanza del sole". Questa strana pietra, trasparente, combustibile, molto leggera, calda al tatto, di colore giallo luminoso divenne centro di interesse non solo per commercianti e scienziati, ma entrò anche nel mondo dell'arte, della poesia e della letteratura. Omero racconta che grani di ambra erano in una collana di Penelope, mentre Sofocle crea addirittura il mito di Melagro, dove perle di ambra erano le lacrime versate dalle sorelle di Melagro per la sua morte. L'ambra è traslucida, di un colore che può variare dal giallo al rossiccio al bruno fino ad arrivare al verde, al viola e all'oro. Su questa palette sfilano capi lineari, geometrici e strutturati, abiti scolpiti, di forte impronta architettonica.