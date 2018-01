Altered Carbon, serie fantasy cyberpunk

ROMA, 27 GEN - Vorresti vivere per sempre se ne avessi la possibilità? A quale costo? Le possibilità sono infinite 300 anni avanti nel futuro. Basato sul classico romanzo noir cyberpunk di Richard K. Morgan, Altered Carbon, la serie in 10 episodi disponibile su Netflix a partire da Venerdì 2 Febbraio. E' una storia ambientata in un futuro dispotico, tra lotte con combinazioni di arti marziali, scene, omicidi, sesso e tradimento. La società è stata trasformata: la coscienza può essere digitalizzata, i corpi umani sono intercambiabili, la morte non è più permanente. Takeshi Kovacs (interpretato da due attori Joel Kinnaman e Will Yun Lee) è l'unico soldato sopravvissuto di un gruppo di guerrieri scelti che furono sconfitti in una rivolta contro il nuovo ordine mondiale. La sua mente è stata "ibernata", per secoli fino a quando Laurens Bancroft (James Purefoy), un uomo ricchissimo e longevo, 'scongela' e fa tornare in vita Kovacs per risolvere il caso del suo omicidio.