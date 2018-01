Pupi Avati, festeggerò 80 anni a Torino

TORINO, 27 GEN - Pupi Avati, oggi a Torino per un masterclass per attori promossa da Distretto Cinema, festeggerà i suoi 80 anni quest'estate a Torino, nel corso della rassegna cinematografia a Palazzo Reale promossa da Distretto Cinema che gli dedicherà un omaggio. "Alla mia età quello che posso fare è cercare di aiutare i ragazzi a trovare il proprio talento - ha detto Avati nei locali della Lubiani Tecnologie, che da cent'anni produce macchinari per le riprese - e mi piace farlo in una città come questa, perché Torino è, con Triste e Napoli, la città più innovativa e creativa, noi a Bologna invece siamo più pigri, più compromissori". "C'è una grande differenza tra talento e passione - ha aggiunto - lo so bene io che da giovane volevo fare il jazzista senza averne le capacità. Anche il cinema italiano oggi dovrebbe ritrovare coraggio e talento, mancano storie vere, idee. Produttori, registi e anche attori ricercano la minor fatica al minor costo, la crisi non è una questione di tv o di sale, ma di contenuti".