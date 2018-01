Rambaldi, debutto con anni '70

ROMA, 27 GEN - Anni Settanta femminismo e liberazione sessuale sono i temi che hanno ispirato il giovane designer bolognese Marco Rambaldi che ha debuttato oggi sulla passerella di Altaroma. A conferma delle sue idee la collezione è indossata in pedana da donne di tutte le età e anche dall'amica transessuale Valerie. Doppia identità per i api: un lato ludico e leggero, che si nutre di colori e immagini femminili e una parte impegnata, evoluta e rivoluzionaria, che parte dall'estetica per lanciare messaggi e promuovere istanze di cambiamento. Anche da Rambaldi segni e parole si trasformano in abiti, armi di seduzione e impegno civile, con cui la donna smette di essere oggetto e diventa soggetto attivo nella costruzione del suo mondo. La liberazione sessuale dei primi anni Settanta diventa nucleo narrativo e referenza estetica della collezione. Immagini di riferimento: copertine sbiadite, frammenti di poster e fotogrammi ritagliati si trasformano in pattern di stampa astratta o patchwork iper-decorativi nello spolverino.