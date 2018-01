Jovanotti,hardware dello show è favoloso

RIMINI, 28 GEN - "L'hardware dello show è favoloso, potentissimo e nuovo, salirci sopra e fare i primi passi sul palco è stato come sempre da brividi". Lo scrive Jovanotti su facebook dal palasport Rds Stadium di Rimini, dove sono cominciate due intense settimane di prove in vista del tour. Ora "iniziamo ad unire i pezzi", aggiunge Lorenzo Cherubini: "in queste due settimane metteremo a punto tutto per poi essere liberi di godere e basta quando partirà il primo pezzo il 12 febbraio al Forum di Assago. Non vi spoilero niente - dice rivolto al pubblico - ma la contentezza ve la devo comunicare, la gioia di preparare uno spettacolo nuovo". E' la quarta volta, dall'epoca di 'Safari' (2008), che Jovanotti sceglie Rimini per preparare i tour. Intanto venerdì è uscito in radio 'Le canzoni', il secondo pezzo tratto dall'album 'Oh, Vita!', di cui da lunedì sarà disponibile il video.