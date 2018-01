Saint Laurent, 60 anni fa prima sfilata

ROMA, 28 GEN - Yves Saint Laurent è stato un genio della moda che ha cambiato i codici dell'abbigliamento femminile del XX secolo dicendo addio al vitino di vespa che sostituì con l'abito a trapezio. E ciò avvenne alla sua prima sfilata in Avenue Montaigne, sede della Christian Dior il 30 gennaio 1958. Un anno prima, il giovane couturier nato nel 1936 a Orano, in Algeria, a soli 21 anni aveva assunto la direzione artistica della Christian Dior, succedendo al maestro che aveva affiancato come assistente. L'enfant prodige aveva bruciato le tappe verso il successo. Ma la moda era da sempre la sua passione. Da bambino creava bambole di carta e disegnava abiti per sua madre. A 18 anni era entrato a far parte della Camera Sindacale dell'Alta Moda di Parigi. Il suo talento era evidente, tanto che l'editor di Vogue Francia Michael De Brunhoff lo aveva presentato a monsieur Dior. L'incontro tra i due fu fatale: erano simili, timidi entrambi, superstiziosi, come confermava Yves che ad ogni sfilata portava con sè il suo rosario.