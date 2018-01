Sfilata di Scognamiglio termina Altaroma

ROMA, 28 GEN - "L'alta moda è l'unica espressione creativa che può raccontare il sogno, la dimensione sublimata della realtà, quel surrealismo onirico che è espressione di vera creatività. Mai come oggi c'è bisogno di creare alta moda e di menti che sanno realizzarla, che solo in Italia abbiamo e che vengono apprezzate e richieste in tutto il mondo". Con la sfilata di Francesco Scognamiglio, celebrativa dei 20 anni della maison del couturier campano che veste star come Nicole Kidman, Beyonce e Lady Gaga, in programma questa sera nel foyer della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, termina la quattro giorni di manifestazioni di moda di Altaroma cominciata il 25 gennaio. Un'edizione quella di gennaio ricca di eventi: presentazioni di nuovi talenti, sfilate di atelier come Gattinoni, Balestra, Camillo Bona, Abed Mahfouz, Sabrina Persechino, Nino Lettieri; nuovi progetti come Showcase, che ha mostrato le creazioni di 40 nuovi marchi al Maxxi; ospiti come Maria Grazia Chiuri direttrice creativa di Dior.