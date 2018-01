Sanremo: Diodato-Roy Paci, meglio in due

ROMA, 28 GEN - Nel festival targato Baglioni, le collaborazioni sono diventate un tratto distintivo. E quella tra Diodato e Roy Paci merita sicuramente attenzione. Un duetto dal sapore mediterraneo, tra il cantautore tarantino, già sul palco dell'Ariston nel 2014 tra le Nuove Proposte, e il trombettista siciliano, al debutto in Riviera. I due artisti sono in gara con il brano "Adesso" scritto da Diodato e impreziosito dalla tromba di Roy Paci. "L'ho scritto qualche mese fa - racconta Diodato -, per cercare di mettermi più a fuoco. Mi sono reso conto che avevo difficoltà a vivere i momenti belli che mi stavano capitando e la canzone è stato il modo per dare spazio a queste considerazioni, perché credo che una vita felice, è una vita con momenti vissuti pienamente. Così è nato una sorta di mantra". Una sorta di carpe diem contemporaneo. Per la sera dei duetti, il venerdì, hanno scelto di farsi affiancare da Ghemon. Il rapper campano ha avuto mano libera e ha aggiunto una strofa scritta e musicata da lui.