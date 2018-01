Box office Usa, in vetta Maze Runner

ROMA, 28 GEN - Esordio in vetta al box office Usa per Maze Runner - La Rivelazione. Il film di Wes Ball ha raccolto 23,5 milioni di dollari in 3.787 sale nordamericane. La pellicola è riuscita a scalzare, dopo cinque settimane di dominio, Jumanji: Benvenuti nella Giungla che alla sesta settimana raccoglie altri 16,4 milioni per un totale di 338 milioni. Sul gradino più basso del podio Ostili: il western che Scott Cooper ha girato con Christian Bale e Rosamund Pike incassa 10,2 milioni. Guadagna una posizione ed è quarto The Greatest Showman con 9,5 milioni, che scavalca The Post di Steven Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep (in uscita in Italia il 1 febbraio), ora quinto con 8,8 milioni.