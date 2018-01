Musica: premio Pordenone a Brendel

PORDENONE, 29 GEN - È il maestro Alfred Brendel, figura di assoluto rilievo e riferimento nel panorama musicale mondiale, tra i più grandi pianisti di sempre, il vincitore dell’edizione 2018 del “Premio Pordenone Musica”, istituito dal Teatro comunale Giuseppe Verdi, in collaborazione con il Comune, riconoscimento a musicisti, didatti e musicologi che dedicano la loro arte e attività alle nuove generazioni, coltivandone il talento e la passione per la musica. Il maestro, insignito di vari premi, ha dato l'addio alle scene nel 2008 ma ha deciso di tenere a Pordenone una lectio magistralis aperta al pubblico in forma di concerto, venerdì 30 marzo, vigilia della serata celebrativa a lui dedicata, il 31 marzo. La lectio di Brendel, ispirata alle riflessioni tratte dal suo libro, 'Abbecedario di un pianista' (Adelphi, 2014), sarà accompagnata dal suo allievo e pupillo Filippo Gorini, nuovo talento italiano emergente. (ANSA).