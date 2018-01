Incassi, Made in Italy debutta in testa

ROMA, 29 GEN - Made in Italy, ritorno alla regia dopo 16 anni di Luciano Ligabue, esordisce in testa alla classifica del box office italiano. Il film con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak ha incassato 1 milione 411 mila euro con una media di 3.283 su 430 schermi. Debutta secondo L'Uomo sul Treno - The Commuter, thriller con Liam Neeson che ha guadagnato 1 milione 72 mila euro. Chiude il podio, risalendo di una posizione, L'Ora più Buia di Joe Wright con Gary Oldman: l'incasso è di 1 milione 51 mila per un totale di 2 milioni 581 mila in due settimane. Scendono al quarto e quinto posto il film di Carlo Verdone Benedetta follia e Il Vegetale, esordio sul grande schermo di Fabio Rovazzi. Al settimo arriva Chiamami col tuo nome, il film di Luca Guadagnino candidato agli Oscar, che ha guadagnato 781 mila euro e vanta la media più alta della top ten 5.463 euro su 143 sale. Gli altri esordienti sono: all'ottavo la commedia di Lello Arena regista Finalmente Sposi e al decimo il cartoon Bigfoot junior.