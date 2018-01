Berardi alla guida di Turner Italia

ROMA, 29 GEN - Marco Berardi, nominato Vice President General Manager, assume la guida di Turner Italia Alice Fedele è promossa Content Director con responsabilità sui canali di Turner e di Boing. Lo annuncia Turner, la società del Gruppo Time Warner, editore in Italia dei canali kids Cartoon Network e Boomerang, su piattaforma Sky, e dei canali Boing e Cartoonito sul DTT, in joint-venture con RTI Mediaset, oltre al canale all-news CNN International. Marco Berardi guida da oggi la filiale Italiana della società. Nel suo nuovo ruolo avrà responsabilità su tutte le attività commerciali ed editoriali di Turner Italia e Boing S.p.A rispondendo direttamente a Jaime Ondarza, Senior Vice President e General Manager Southern Europe & Africa ed Amministratore Delegato di Boing S.p.A. Nuovo incarico anche per Alice Fedele che, riportando a Marco Berardi, assumerà la responsabilità sulla programmazione e le acquisizioni di contenuti dei canali pay e free to air.