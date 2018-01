Sharon Stone torna in tv con Mosaic

ROMA, 29 GEN - Un brutale omicidio, a Summit, nello Utah, la notte di Capodanno. E i quattro anni di ricerche, da parte degli agenti delle forze dell'ordine e dei cittadini, per arrivare alla verità. È la storia, fatta di passioni, bugie e inganni, raccontata da Steven Soderbergh in Mosaic, la nuova, serie tv che porta la firma del regista premio Oscar per Traffic e debutterà su Sky Atlantic HD il 30 gennaio dalle 21.15. Mosaic, ambiziosa produzione HBO, segna il ritorno in tv di una diva del calibro di Sharon Stone (Casino, Basic Instinct), nel cast dei protagonisti della serie assieme a Garrett Hedlund (Mudbound, Tron: Legacy, Unbroken, On the road). Thriller in sei episodi - che saranno disponibili anche su Sky On Demand -, Mosaic è un mistery drama tortuoso e ricco di colpi di scena concepito e diretto da Steven Soderbergh (Ocean's 11, 12, 13, Erin Brokovich, The Knick, Dietro i candelabri) e sceneggiato da Ed Solomon (dietro ai successi di Men in Black, Charlie's Angels, Now you see me).