Venezia,restauro mosaici portale S.Marco

VENEZIA, 29 GEN - Sono stati conclusi i lavori di restauro dei mosaici del portale centrale del nartece della Basilica di San Marco a Venezia. Si tratta di opere realizzate tra il 1094, anno di consacrazione dell'edificio religioso dedicato al santo patrono di Venezia, e la prima metà del '500. I lavori, dopo una serie di analisi anche con l'utilizzo di diapason e stetoscopi per scoprire eventuali distacchi non visibili, sono cominciati nel 2012, condotti da mosaicisti della Procuratoria di San Marco. Un'opera iniziata probabilmente da mosaicisti greci e poi proseguita da maestranze locali - una scritta in latino sotto San Marco è autocelebrativa del lavoro, fatto da fratelli mosaicisti nel 1545 - segno della bellezza, dell'accoglienza, offerta all'intera collettività, come ha evidenziato il Patriarca, Francesco Moraglia. I mosaici erano gravemente distaccati dal supporto murario e sono stati innanzitutto consolidati, poi è seguita una pulitura con impacchi basici. Ora i restauri riguarderanno alcuni mosaici attigui.