Dave Eggers nuovo libro su America Dream

NEW YORK, 29 GEN - Da Dave Eggers, l'autore premio Pulitzer di "L'Opera Struggente di un Formidabile Genio" e di "The Circle" sul 'lato oscuro'' del Web, arriva un nuovo libro, stavolta sull'American Dream. Dietro le quinte di "The Monk of Mokha", mai menzionata, spunta l'America di Donald Trump e dell'immigrazione negata. Mokhtar Alkhanshali, il protagonista della nuova biografia di uno scrittore che sempre più si sta confermando la coscienza del Paese, e' un americano-yemenita, che se non fosse nato a San Francisco nel 1988, sarebbe uno degli aspiranti immigrati messi al bando dalla direttiva di Trump contestata alla Corte Suprema. "Monk of Mokha", in libreria negli Usa e in Gran Bretagna, e' una storia di immigrazione alla rovescia: dall'America allo Yemen e ritorno. Comincia all'insegna della frustrazione di un immigrato musulmano di seconda generazione e prosegue in un tour de force attraverso uno dei conflitti piu' devastanti dei nostri tempi