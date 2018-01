Leone d'oro Teatro a Rezza e Mastrella

VENEZIA, 30 GEN - Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ovvero "RezzaMastrella", sono i Leoni d'oro alla carriera per il Teatro 2018; la compagnia Anagoor, in pochi anni al centro dell'attenzione teatrale italiana ed europea, è il Leone d'argento per il Teatro 2018. Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Paolo Baratta, facendo propria la proposta del Direttore del Settore Teatro Antonio Latella. Antonio Rezza e Flavia Mastrella, l'uno performer-autore e l'altra artista-autrice, calcano le scene dal 1987 sempre firmando a quattro mani l'ideazione e il progetto artistico degli spettacoli, che hanno raggiunto un pubblico di fan ampio e soprattutto trasversale. I Leoni saranno consegnati il 20 luglio in apertura del 46/o Festival Internazionale del Teatro, che si svolgerà fino al 5 agosto. Lo stesso giorno la compagnia Anagoor presenterà in prima assoluta "Orestea"; alla coppia Rezza-Mastrella è dedicato un ritratto attraverso gli spettacoli più recenti. (ANSA).