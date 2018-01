Victoria, una regina musa della couture

ROMA, 30 GEN - Victoria, oltre ad essere il titolo di una fortunata serie televisiva che ha raccontato la vita della regina Vittoria, ma anche il titolo di una sfilata collettiva della recente fashion week di Altaroma, intitolata Victoria, al Montemartini Palace che ha portato in passerella le creazioni di quattro designer: Abed Mahfouz, Cinzia Ferri, Marina Corazziari e Vanessa Villafane. Mahfouz, couturier libanese ha presentato la collezione "Chaotic Romance" invitato dall'Istituto di cultura Italo-Libanese ed è stato applaudito dall'ambasciatore del Libano Mira Daher. Mahfouz, cresciuto professionalmente a Roma sin dalla sua prima sfilata nel 2002, è stato interrottamente presente durante la settimana di Altaroma fino al 2014, con eventi in sedi di prestigio come Villa Borghese e via di San Gregorio davanti all'Arco di Costantino. La nuova collezione punta su colori delicati e donanti come turchese, rosa, verde acqua, grigio, bianco. Non mancano il nero, i ricami d'oro e di Swarovski.