Vibrazioni, tornati ma non siamo vintage

ROMA, 30 GEN - V come Vibrazioni, ma V anche come quinto album della band capitanata da Francesco Sarcina. "E V come vita nuova", aggiungono i quattro artisti che dopo 5 anni di pausa e strade in solitaria sono tornati insieme. Un concerto a dicembre ha sancito la reunion, il festival di Sanremo, con il brano Così sbagliato, consacra il loro ritorno sulle scene, il nuovo disco di inediti mette il sigillo (V, distribuito da Artist First e in uscita il 9 febbraio). "Siamo tornati più maturi, più consapevoli. Fedeli a quello che siamo stati, ma attenti all'evoluzione e alla ricerca sonora - racconta Sarcina insieme a Stefano Verderi, Marco Castellani, Alessandro Deidda -. Volevamo evitare il rischio di ripeterci, di fare un best of del nostro sound. Insomma, niente effetto vintage e l'idea è quella di rimanere a lungo". E questa loro volontà è evidente già dal brano sanremese, Così sbagliato, che nella serata dei duetti canteranno insieme a Skin. Dal 16 marzo la band sarà poi in tour.