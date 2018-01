Sky Arte, la Rock Revolution

ROMA, 30 GEN - Su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) domani alle 21.15 su Sky Arte HD i grandi nomi del rock raccontano le invenzioni che hanno segnato la storia in una nuova serie: Rock Revolution - Le invenzioni che hanno cambiato la musica. Nell' appuntamento di domani, protagonista è lo strumento che in assoluto ha innescato una rivoluzione: la chitarra elettrica, le cui origini risalgono alla fine degli anni Venti. In questa puntata, chitarristi celeberrimi come Andy Summer, Graham Nash e Dave Davies racconteranno le loro imprese con le sei corde, mentre un viaggio alla fabbrica Rickenbacker svelerà al pubblico i processi che danno vita a una delle più famose chitarre al mondo. Il rock ha cambiato milioni di vite, ma la rivoluzione che ha innescato nell'ambito della musica, del costume e della società, è stata alimentata soprattutto dalla tecnologia. Tra le tante testimonianze, quelli di artisti come Moby, Dave Davies, Martha Reeves, Graham Nash e Bob Harris