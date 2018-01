Suits, ultima stagione con Meghan Markle

ROMA, 30 GEN - Mentre infuria la Meghan-Mania e in attesa di ammirare l'attrice americana ma oggi fidanzata 'reale' nel giorno più bello della sua vita (il matrimonio con il Principe Henry of Wales è in calendario per il 19 maggio nella cappella di St. George, all'interno del Castello di Windsor), i fan di Suits possono vederla ancora in versione common nella sua ultima stagione del legal drama in onda su Premium 'Stories' dal 5 febbraio, ogni lunedì, per 16 appuntamenti, alle ore 21.15. Dopo aver riscritto le regole del genere e conquistato pubblico e critica, la serie tv ha contribuito a trasformare Meghan in una raffinata 35enne, perfetta in sneakers e in Louboutin. E anche se divorziata, con mamma afro-americana, papà di discendenze olandesi-irlandesi, appare perfetta per il ruolo di futura Principessa grazie al suo impegno nel no profit, mondo nel quale si è prodigata come ambasciatrice di World Vision Canada, recandosi in Rwanda per sostenere la Clean Water Campaign collaborando con le Nazioni Unite (UN Women)