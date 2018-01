Morto Infantino, fondò 'I Tarantolati'

POTENZA, 30 GEN - E' morto a Firenze, all'età di 74 anni, il musicista, poeta e artista lucano Antonio Infantino, leader storico de "I Tarantolati di Tricarico", gruppo di musica popolare e tradizionale. Lo si è appreso a Potenza. Nato "a Sabaudia nel 1944, vive e cresce - è scritto nella biografia della sua pagina facebook - a Tricarico, cittadina in provincia di Matera. Qui si radica in lui quel profondo attaccamento ai valori ed alle sonorità della vita tradizionale e rurale che da sempre lo accompagnano nel suo peregrinare". Laureato in Architettura, "nel '75 fonda i Tarantolati di Tricarico" (di cui comunque negli ultimi anni non ha più fatto parte) i quali "propongono una ricomposizione di canti popolari tradizionali, oltre a canti composti dallo stesso Infantino su ispirazione popolare".