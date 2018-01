I Primitivi? Hanno inventato il calcio

(ANSA) ROMA 30 GEN - La nascita del calcio? Già nella preistoria. È l'inedita verità che si scopre nel delizioso e intelligente film d'animazione 'I primitivi' a firma di Nick Park, quattro Oscar all'attivo (tra cui quello andato a Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro) e autore poi di 'Galline in fuga' che ha incassato oltre 250 milioni di dollari. Il film che sarà in sala dall'8 febbraio in 350 copie distribuite da Lucky Red ci porta nel mondo della preistoria già diviso tra ricchi e poveri. Da una parte ci sono gli uomini dell'età della pietra, primitivi e semplici quanto basta e dall'altra gli uomini dell'età del bronzo, già raffinati e con tanto di moneta: i bronzo-dollari. Lo scontro tra questa due civiltà prende forma con un'epica sfida in un gioco di cui fino a quel momento Dag (voce di Riccardo Scamarcio), uomo primitivo molto smart, non aveva mai sentito parlare. Tra le voci Corrado Guzzanti, Greg, Chef Rubio, e Paola Cortellesi.