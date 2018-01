A Milano arriva Harry Potter Exhibition

MILANO, 30 GEN - La Fabbrica del Vapore di Milano si trasformerà in Hogwarts dal 12 maggio al 9 settembre con l'arrivo di 'Harry Potter: The Exhibition'. Migliaia i costumi e oggetti di scena tratti direttamente dai film che saranno presentati nelle nove stanze della mostra itinerante, che arriva per la prima volta in Italia: "Lo definiamo un secondo Cenacolo", ha detto la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, presentando oggi l'appuntamento e preannunciando anche una serata di gala per l'inaugurazione. Dalla bacchetta di Harry agli Horcrux di Lord Voldemort, dalla Nimbus200 alla Pietra Filosofale, dallo Hogwarts Express alla Sala Grande, il mondo fantastico della saga creata da J.K. Rowling prende forma in un'esposizione di 1600 metri quadrati, visitata finora da oltre 4 milioni di persone in 17 città negli ultimi 9 anni.