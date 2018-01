'Agata pensaci tu' sull'accesso all'arte

TORINO, 30 GEN - E' diventato un film, 'Agata pensaci tu', regia di Luigi Mezzacappa, l'esperimento' artistico della Cabina dell'Arte Diffusa di piazza Peyron a Torino, progetto ideato da Daniele D'Antonio dell'associazione Tribù del Badnightcafè. Una commedia leggera, autocanzonatoria, ambientata a Torino, sul tema dell'accesso alla cultura ed in particolare all'arte contemporanea. Protagonista sono un artista, il suo quadro e le peripezie intraprese per trovare un modo, un luogo, per venir esposto. Il film, come tutti i progetti della Cabina dell'Arte Diffusa (una cabina telefonica in disuso) è stato realizzato grazie ad un rete di associazioni, artisti, cittadini, senza finanziamenti pubblici o sponsor. Nel film anche volti del mondo della cultura e dello spettacolo come il musicista e docente Edoardo di Mauro, l'artista Lele Roma, il muralista cileno Mono Carrasco, il gruppo Svoboda ed Enzo Maolucci, icona rock della Torino anni '70. Le musiche sono di Sandro Filia, Mirco Breviglieri e Daniele Giario.