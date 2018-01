A Berlino una mostra omaggio a Versace

BERLINO, 30 GEN - Quattro collezionisti approdano a Berlino per un omaggio a Gianni Versace, ed espongono un migliaio di pezzi del celebre stilista italiano: con una sfilata inaugureranno stasera una mostra inedita aperta fino al 13 aprile. Un assedio coloratissimo, che parla alla capitale tedesca anche la sua lingua: "Dalla Private Collection di Antonio Caravano abbiamo allestito la 'Bondage room', 16 completi di pelle e borchie dalla collezione del 1992, che fece scandalo. Versace usò infatti il linguaggio sadomaso per farlo diventare alta moda e spezzare come sempre molti equilibri", spiega all'ANSA a margine Sabina Albano, che di questa parte dell'esposizione è curatrice. "Pezzi ispirati a pratiche anche scabrose finirono addosso alle donne più ricche del mondo". E Berlino è il luogo ideale per mostrare come "una cultura underground diventi fashion", aggiunge, "i berlinesi amano il linguaggio tagliente e sapranno certamente apprezzare".