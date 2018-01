Sanremo Giovani premio artigiani liguri

GENOVA, 30 GEN - Una barca di ottone che veleggia tra le onde del mare di Liguria, realizzato in rame, con le onde e i pesci in pyrex e vetro soffiato, un gambero simbolo di Sanremo, e un disco 45 giri con la scritta "Sanremo Giovani". E' questa l'opera, presentata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e dai suoi assessori, destinata al vincitore di Sanremo Giovani. E' stata realizzata dagli artigiani di qualità del territorio ligure. Ad unirsi, in questo lavoro, quattro artigiani, tra questi l'unico che fonde ottone ligure.