Muore Mark Salling, ex star di Glee

ROMA, 30 GEN - Mark Salling, ex star di Glee, serie in cui vestiva i panni di Noah Puckerman, è stato trovato morto nel Los Angeles River, vicino alla sua abitazione a Sunland. Aveva 35 anni. Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di suicidio. Dopo essersi dichiarato colpevole di possesso di materiale pedopornografico, Salling era in attesa della sentenza, che sarebbe stata tra i 4 e i 7 anni di prigione. Una maledizione quella di Glee: nel 2013, a Vancouver, era stato trovato morto Corey Monteith, ucciso da un mix di eroina e alcol.