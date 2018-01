A teatro, Marchioni, Ferrari, Forte

ROMA, 31 GEN - ''Uno zio Vanja'' che Vinicio Marchioni dirige e interpreta da Cechov, portandolo nell'Italia di oggi, insieme a Francesco Montanari, a Firenze; Isabella Ferrari in coppia con Iaia Forte in ''Come stelle nel buio'' per Valerio Binasco, e ''Dorian Gray - La bellezza non ha pietà'' che Pierre Cardin produce da Oscar Wilde, entrambi a Roma; Alessandro Preziosi con ''Vincent Van Gogh. L'odore assordante del bianco'' di Stefano Massini, tra Trieste e Firenze, e il ritorno di Silvia Gallerano ne ''La merda'' di Cristian Ceresoli, a Milano; fino a Stefano Santospago in ''Intrigo e amore'' di Schiller diretto da Marco Sciaccaluga, tra Napoli e Roma: sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end.