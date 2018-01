Mostre, a Bard impressionismo Normandia

AOSTA, 31 GEN - "Luci del Nord. Impressionismo in Normandia" è il titolo della mostra che sarà ospitata dal 3 febbraio al 17 giugno al Forte di Bard. Curata dallo storico dell'arte Alain Tapié, l'esposizione presenta oltre 70 opere che raccontano "la fascinazione degli artisti per la Normandia, territorio che diventa microcosmo naturale generato dalla forza della terra, del vento, del mare e della nebbia". I dipinti portano la firma di autori come Monet, Renoir, Bonnard, Boudin, Corot, Courbet, Daubigny, ma anche Delacroix, Dufy, Gericault.