Entro il 2018 nuovo Museo di Cinecittà

ROMA, 31 GEN - "Entro fine anno aprirà il nuovo MIAC - Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema negli ex Laboratori di sviluppo e stampa di Cinecittà". Lo ha annunciato il presidente di Cinecittà, Roberto Cicutto, alla presentazione dei progetti del prossimo triennio. Il Museo, polifunzionale, avrà una superficie di 4 mila metri quadrati, ospiterà un'esposizione permanente, spettacolare e immersiva sull'immaginario degli italiani nel XX e XXI secolo e l'evoluzione della nostra società vista con le lenti del cinema, della tv, degli audiovisivi, tra filmati e foto dai maggiori archivi e cineteche del paese, video installazioni, materiali audio, oggetti di scena, testi, macchinari. E ancora, ospiterà mostre temporanee, una biblio-videoteca e laboratori didattici. Complementari al MIAC attività in formato Erasmus con scambi e residenze internazionali in collaborazione con il Centro sperimentale di cinematografia. Spazio anche a un Laboratorio di conservazione e restauro per tutelare i capolavori del passato.