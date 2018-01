Donne da horror da Maggie Q alla Mirren

ROMA, 31 GEN - Non solo le classiche scream queens, fanciulle terrorizzate prese di mira dal mostro, demone, fantasma o killer di turno, ma sempre più personaggi femminili ricchi e complessi, che siano eroine tormentate o figure dark. L'horror riserva quest'anno tante storie al femminile affidate anche a interpreti di rango come il premio Oscar Helen Mirren con La vedova Winchester; la regina Elisabetta II di The Crown, Claire Foy, nel film girato al cellulare da Steven Soderbergh, Unsane; Emily Blunt insieme al marito John Krasinski in Un posto tranquillo o Toni Collette con Hereditary reduce dal successo al Sundance. Fra le prime ad arrivare nelle sale italiane il primo febbraio con Koch Media, c'è Maggie Q, protagonista di Slumber - Il demone del sonno, l'opera prima di Jonathan Hopkins. L'attrice (prossimamente anche nella commedia The Brits are coming con Uma Thurman e Tim Roth), interpreta un medico specializzato in disturbi del sonno. E' costretta ad affrontare un trauma del passato e una presenza demoniaca