Su Sky Atlantic Trust su sequestro Getty

ROMA, 31 GEN - Il seguestro Getty dopo il cinema (il film di Ridley Scott Tutti i soldi del mondo) arriva anche in tv. Sky Atlantic HD in esclusiva in primavera manda in onda Trust, la serie tv ideata e prodotta dal team di Premi Oscar per The Millionaire formato da Danny Boyle, Simon Beaufoy e Christian Colson e interpretata da Donald Sutherland e Hilary Swank. Nel cast anche Luca Marinelli e Giuseppe Battiston. Uno degli episodi è stato diretto da Emanuele Crialese. Trust racconta la controversa storia del sequestro di John Paul Getty III, erede dell'impero petrolifero dei Getty. La serie, in 10 episodi, sarà disponibile in esclusiva su Sky non soltanto in Italia, ma anche in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Austria nella primavera 2018. È stata realizzata da FX e distribuita dalla Twentieth Century Fox Television Distribution. Ispirata a fatti realmente accaduti, Trust scava a fondo nelle disgrazie e nei successi di una delle famiglie più ricche e infelici d'America, i Getty.