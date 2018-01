Guaccero, tornerei a Sanremo per cantare

ROMA, 31 GEN - "E' stato il momento più bello ed emozionante della mia carriera, anche se ero una ragazzina e forse ho affrontato quel palcoscenico in un modo assolutamente incosciente proprio perché ero giovane e probabilmente non ne avevo percezione". Sono passati 10 anni da quando, nel 2008, Pippo Baudo chiamò una giovanissima Bianca Guaccero (con Andrea Osvart) ad affiancarlo sul palco dell'Ariston. Lo ricorda la stessa attrice in una conversazione con l'ANSA a margine della presentazione del film tv In punta di piedi, diretto dal regista cinematografico Alessandro d'Alatri e prodotto da Luca Barbareschi per la Casanova Multimedia, in onda su Rai1 il 5 febbraio. Una storia anticamorra di speranza e riscatto tutta al femminile, ispirata ad una vicenda vera. Ma Guaccero tornerebbe a Sanremo? "Sarei sicuramente più consapevole. Sarebbe un sogno tornarci, ovviamente, magari in un altra veste: se trovassi una canzone adatta...". Fabrizio Moro nell'album 'Pace' ha inserito un duetto con l'attrice.