A Milano Hairspray con Ingrassia

MILANO, 31 GEN - Un classico contemporaneo del musical sui temi del rispetto e dell'integrazione sbarca al Teatro Nuovo di Milano con 'Hairspray', in scena dal 2 al 18 febbraio con Giampiero Ingrassia. Diretto da Claudio Insegno, lo spettacolo presentato a Milano prende le mosse dal film di John Waters del 1988, riadattato in musical da 8 Tony Award e di nuovo trasposto al cinema. "Oltre al suo impatto di puro divertimento, il testo è più attuale che mai: non solo grasso è bello, ma diverso è bello", dice Insegno, che ha adattato anche il libretto e che già nel 2002 avrebbe provato ad acquistare i diritti dello show ("Ai tempi avevo in mente Platinette, come protagonista"). Nel contesto di una favola, la protagonista Tracy Turnblad (Mary La Targia) insegue il sogno di ballare in tv nonostante qualche chilo di troppo, e così finisce per sfidare l'America degli anni '60 ancora dominata dai pregiudizi razziali battendosi per i compagni ballerini di colore.