Nuovo omaggio a Picasso da S.T. Dupont

ROMA, 31 GEN - Omaggio a uno dei più grandi artisti di sempre nella seconda edizione limitata Picasso di S.T. Dupont, maison specializzata nel design e realizzazione di accessori di lusso. La prima serie risale al 1998. La collezione è ispirata ad una delle icone di Picasso, il "Profilo di donna", del 1965. Un dipinto dal tratto delicato, che esprime la dualità della personalità femminile e che è stato inciso dalla maison sulla superficie in lacca di Cina e sulla pelle tamponata con polvere di diamante, per accendini, penne e agende. Lo sfondo nero in lacca di Cina e i dettagli sono in palladio. L'edizione limitata degli accendini della Linea 2 Picasso è disponibile in 1967 pezzi. S.T. Dupont interpreta l'arte della scrittura con i suoi modelli classici: fountain pen, rollerball, e la variante ballpoint che si distinguono per il disegno sul cappuccio che avvolge lo strumento da scrittura. Un kit dedicato ai collezionisti che si completa con la stilosa agenda in pelle nera tamponata con polvere di diamante.